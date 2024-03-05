В Госдуму внесут законопроект о госрегулировании деятельности маркетплейсов
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Глава комитета российского Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов совместно с главой комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым подготовили проект закона об установке основ госрегулирования деятельности отечественных маркетплейсов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту.
Закон предлагает в том числе внести изменения в торговое законодательство. Предложенный проект подразумевает установку условий и требований к договорам, заключаемым между владельцами торговых сервисом, продавцами и владельцами пунктов выдачи.
Авторы заявили, что одним из важнейших требований к обновленным договорам станет ясное изложение условий сотрудничества в документах. Более того, предлагается также обязать владельцев маркетплейсов публиковать текст договора на своих официальных сайтах.
Проект планируется внести в Думу сегодня, 5 марта.