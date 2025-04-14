В Госдуму внесут законопроект о запрете коллекторской деятельности в России

Члены Государственной думы от фракции ЛДПР, возглавляемые Ярославом Ниловым, который является председателем комитета по социальной политике, планируют внести в Госдуму законопроект, направленный на запрет деятельности коллекторов в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в их распоряжении документ.

В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что предлагается запретить кредиторам передавать права (требования) по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам.

«Инициативой предлагается предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности», — указано в документе.

Кроме того, подчеркивается, что банки имеют право самостоятельно заниматься возвратом просроченных кредитов, соблюдая при этом все правовые нормы.

В пояснительной записке сказано, что, по информации, предоставленной Федеральной службой судебных приставов, в государственном реестре юридических лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности как основным видом деятельности, на данный момент зарегистрировано 520 коллекторских агентств. Эти организации специализируются на взыскании долгов.

«Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне — во имя спокойствия наших граждан», — сказал Нилов журналистам.

Ранее сообщалось, что коллекторы нагрянули к стилисту Сергею Звереву из-за огромных долгов приемного сына.