Коллекторы нагрянули к Звереву из-за огромных долгов единственного сына

Единственный сын Зверева 31-летний Сергей стал гастролировать по шоу с откровенными признаниями про своего отца. Продюсер Лера Тувина отмечает, что сейчас наследник всеми силами пытается погасить свои долги, которых набралось на несколько миллионов. Недавно оказалось, что сын оформил кредиты под залог квартиры отца. Из-за этого к Звереву нагрянули коллекторы.

«Когда к Сергею в его парикмахерский салон пришли коллекторы и рассказали о многомиллионных долгах, Звереву-старшему пришлось выписать непутевого сына, чтобы вместе со старенькой мамой не остаться на улице. Представляете, как Сергею обидно: он заработал своим многолетним трудом на эту квартиру, а его обворовывал ребенок, которого он вырастил», — высказалась продюсер.

Для контекста напомнили, что Зверев усыновил Сергея еще в 90-е, воспитал и постарался дать все возможности для развития. Однако куда бы звездный отец не устраивал отпрыска, тот надолго нигде не задерживался. По словам Тувиной, он также приводит домой алкоголиков, повергая в ужас отца и его пожилую мать.

Продюсер Алина Красная в беседе с КП отметила, что сын Зверева просил отца о покупке квартиры в Коломне, хотя они уже давно не поддерживают связь. По словам собеседницы, наследник квартиру, вероятно, пропьет. По этой причине Зверев-старший не пойдет на контакт.

Ранее сообщалось, что приемный сын стилиста Зверева пытается отсудить у отца 25 млн рублей «за травмированную психику». Зверев-младший припомнил самые эпатажные вечеринки, по которым его водил отец с малых лет.