В госпитале в Москве отравилась 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой

Мать легенды советского и российского кинематографа Ирины Алферовой отравилась, и сейчас ее состояние оценивается медиками как тяжелое, передает Telegram-канал Mash.

Все произошло в госпитале ветеранов войн и Вооруженных сил, что на Олимпийском проспекте в Москве. Там женщина проходила плановое обследование. После очередного приема пищи она и еще около полусотни пациентов пожаловались на сильное недомогание.

«50 постояльцев центра испытывали боли в животе, понос и рвоту, а 20 из них были госпитализированы в больницу. У 102-летней матери Алферовой зафиксировано обезвоживание первой степени, что вызвало особую обеспокоенность», — приводится в публикации.

Сообщается, что по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное производство за «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». В настоящее время выясняются все причины инцидента и что могло стать причиной отравления постояльцев центра.

Ранее стало известно, что полиция в Санкт-Петербурге начала проверку после задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука со странным свертком в багаже.