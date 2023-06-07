В Греции нашли замену российским туристам, но скучают по ним

Туристический бизнес Греции не слишком пострадает от отсутствия российских туристов, но их все равно здесь любят и ждут. Об этом РИА Новости рассказал директор туроператора Tez Tour Димитрис Харитидис.

«Российские туристы одни из лучших – я всегда так говорю. Они интересуются историей страны, ездят на экскурсии, ходят в таверны, занимаются шопингом», – отметил эксперт.

Если владельцы отелей компенсируют отсутствие россиян гостями из других стран, то местные таверны наверняка ощутят их нехватку, уверен Харитидис.

Он рассказал, что на место россиян пришли туристы из Румынии, Балкан, стран Балтии и Казахстана.

Греция в исполнение европейских санкций прекратила прямое авиасообщение с Россией. Попасть в Элладу теперь можно только через третьи страны. До пандемии коронавируса Греция принимала до 800 тысяч российских туристов при общем турпотоке в 30 миллионов человек.