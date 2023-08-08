В Греции обнаружили заболевших лихорадкой Западного Нила и умерших от нее

С начала года и до сих пор в Греции выявляют случаи заражения лихорадкой Западного Нила, а также зарегистрировали три смерти от нее. Подробности рассказало РИА Новости .

Афинское агентство новостей АМНА рассказало, что с начала 2023 года в Греции обнаружили 21 случай заражения вирусом Западного Нила, из которых 10 эпизодов произошли за последнюю неделю. Также в ведомстве сообщили о трех летальных случаях заражения. При этом вспышки лихорадки ежегодно происходят в разных странах Европы. В этом году болезнь также обнаружили в Италии, Франции и Венгрии.

Впервые лихорадку обнаружили в 2010 году именно в Греции. Лихорадка переносится с комарами, вирус может иметь последствия в виде энцефалита, менингита или паралича. Заболевание проявляется через лихорадку, головную боль, усталость, тошноту и рвоту. Если вовремя не обратиться к врачу, может наступить смерть.