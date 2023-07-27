В Афинах прошла акция с требованием восстановить взаимоотношения между Грецией и РФ, и перестать поддерживать Украину. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что около пятидесяти протестующих собрались в столице с плакатами, гласившими, что президент Украины Зеленский является грабителем и диктатором, ворующим деньги из европейских стран. Остальные же плакаты были исписаны призывами к восстановлению взаимоотношений с РФ и восстановлению туризма между странами.

Сами активисты заявили, что их страна объяты лесными пожарами и российские самолеты могли бы сильно помочь в борьбе с ними. Но правительство Греции лучше даст своей стране сгореть, чем попросит помощи у РФ. Они также отметили, что санкции ЕС и НАТО, к которым присоединилось их государство, лишает страну туризма и наносит урон экономике.

Активисты уверены, что «дырка» в бюджете Греции возникла благодаря Евросоюзу и Зеленскому.