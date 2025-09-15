МВД пресекло мошенническую группировку, инсценировавшую ДТП в Крыму

В Крыму полиция ликвидировала преступную группу, специализировавшуюся на имитации автоаварий с целью обманного получения страховых возмещений. Информация об этом поступила «Ленте.ру» от представителей МВД.

Трое симферопольцев были задержаны. В ходе проведения обысков по местам их проживания были обнаружены пропуска, обеспечивающие доступ в государственные структуры и правоохранительные органы Крыма.

В автомобиле люкс-класса, принадлежащем злоумышленникам, найдены поддельные удостоверения, имитирующие документы сотрудников фиктивных государственных органов, а также травматическое оружие и боеприпасы к нему.

Следствие установило, что члены группы заранее планировали инсценировки ДТП, используя автомобили, ранее поврежденные в авариях. После этого они подавали поддельные документы в страховые компании, рассчитывая на получение компенсаций.

Правоохранительными органами зафиксировано пятнадцать случаев мошенничества. Жертвами аферистов стали четыре страховые организации, которым был нанесен ущерб на общую сумму, превышающую 5 млн руб.

