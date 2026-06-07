В Гурьевске бабушка и подросток погибли после рокового происшествия в бане

В Гурьевске Кемеровской области трагедия в частной бане унесла жизни женщины и ее внука. Следователи возбудили уголовное дело и назначили ряд экспертиз, пишет МК.

Трагедия произошла в частной бане

В городе Гурьевске Кемеровской области произошел несчастный случай, в результате которого погибли бабушка и ее несовершеннолетний внук. По предварительной информации, вечером трое детей находились в гостях у родственницы.

Попытка спасти подростка закончилась гибелью

По данным следствия, старший из внуков вошел в баню и получил удар током. Предполагается, что подросток прикоснулся к проводу механического термометра, который находился под напряжением.

Услышав крик о помощи, младший брат позвал бабушку. Женщина бросилась спасать подростка, однако сама также получила смертельное поражение электрическим током. В результате оба погибли на месте.

Следователи возбудили уголовное дело

После получения сообщения о происшествии на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Для установления всех обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинские и электротехнические экспертизы. Специалистам предстоит проверить состояние электропроводки и оборудования, а также определить точные причины смерти погибших.