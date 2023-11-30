В ГУСТ Подмосковья рассказали о пушистых помощниках сотрудников

В ГУСТ Подмосковья в рамках Всемирного дня домашних животных рассказали о пушистых помощниках сотрудников. Питомцы есть у большинства работников ведомства.

В их числе — кот Бонифаций. В Подмосковье он приехал из Луганской области, где проживал в питомнике. В конце лета в питомник попал снаряд, и животное лишилось пристанища. Тогда его забрал военнослужащий из штурмового отряда 30 бригады «САРМАТ» Центрального военного округа. Он вывез Бонифация и еще нескольких котов в Москву. Там его приютила сотрудница областного ГУСТ.

Фото: [ ГУСТ МО ]

Кот Томас жил на улице, пока его не забрал домой сотрудник управления из Химок. Поначалу пушистый не давал себя гладить и только прятался под диваном, но с течением времени освоился и отъел бока.

Фото: [ ГУСТ МО ]

Ириска и Том тоже были бездомными. Сейчас они живут у консультанта из Территориального отдела №3 в Дмитрове. При этом у животных собственная комната.

Еще одна сотрудница ГУСТ Подмосковья подобрала котенка на контейнерной площадке возле одного из сетевых магазинов. Малыш находился в мусорном баке и громко мяукал. Работница ведомства потребовала у директора торговой точки немедленно вытащить котенка и забрала его себе. Теперь его зовут Апельсин.