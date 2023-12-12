В Хабаровске виновные во вручении детям грамот с символикой Украины хотят уволиться

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что виновные в инциденте со вручением воспитанникам детского сада грамот, содержащих символику Украины. Об этом он написал в своих соцсетях.

Инцидент произошел в детском саду №137. В учреждении проходил турнир по пионерболу среди других детсадов. Как отмечали РИА Новости, преподаватели готовили грамоты для победителей и призеров самостоятельно. Так, например, специалист по физической культуре детсада №122 нашла в открытом доступе шаблон грамоты, распечатала и принесла на соревнования. Именно на них была найдена украинская символика.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада №122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», – написал Кравчук.

Градоначальник отметил, что из-за случившегося дети «невольно стали объектами информационного давления». По его словам, во всех дошкольных учреждениях будут проведены дополнительная проверка и воспитательные беседы.