В Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за сработавшего запала гранаты

В Министерстве внутренних дел сообщили, что четырнадцатилетнему подростку оторвало два пальца. Это произошло из-за взрыва запала для гранат, коробку которых он обнаружил среди мусора в баке для отходов во время прогулки. Возникает два вопроса: зачем он туда полез и почему опасные предметы оказались утилизированы обычным способом?

Что касается последнего, то полицейским удалось выяснить, откуда они там взялись. Как оказалось, примерно девять лет назад пожилой мужчина (местный житель поселка Эльбан) принес домой ящики из-под взрывчатых веществ. Он использовал емкости в быту для разных хозяйственных нужд. А уже в октябре 2023 года мужчина обнаружил в одной коробке банку с запалами и решил ее просто выбросить.

Как пишет RT, на все время проведения расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.