В Санкт-Петербурге спасли кота, который на 10 часов застрял в вентиляции
Фото: [unsplash.com]
В сети уже появились кадры со спасением животного, которыми поделилась «Газета.ру».
Администрация Красногвардейского района города опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Ведомство сообщило о том, что толстый сибирский кот провалился в вентиляционную шахту одного из домов по Таллинской улице. Там животное почти десять часов провисело вниз головой, находясь при этом в узком пространстве.
Однако, любопытного кота удалось вытащить. Спасатели разобрали часть стены и достали животное за задние лапы. Кот уже передан его хозяевам. А им, в свою очередь, теперь нужно сделать небольшой ремонт.
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