В Санкт-Петербурге спасли кота, который на 10 часов застрял в вентиляции

Администрация Красногвардейского района города опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Ведомство сообщило о том, что толстый сибирский кот провалился в вентиляционную шахту одного из домов по Таллинской улице. Там животное почти десять часов провисело вниз головой, находясь при этом в узком пространстве.

Однако, любопытного кота удалось вытащить. Спасатели разобрали часть стены и достали животное за задние лапы. Кот уже передан его хозяевам. А им, в свою очередь, теперь нужно сделать небольшой ремонт.

Ранее мы уже писали о том, что в Вологде кот Беляш сбросил вес и вернулся к работе со спасателями. Ему удалось похудеть на 2 килограмма.