В Тульской области микроавтобус с пассажирами внутри опрокинулся после ДТП с «Камазом»

В Новомосковске Тульской области микроавтобус с пассажирами внутри опрокинулся после столкновения с «Камазом», в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает региональная прокуратура на своей официальной странице .

Согласно предварительной информации, ДТП случилось около 13 часов на пересечении улиц Березовая и Комсомольская. Водитель большегруза не стал уступать дорогу пассажирскому транспорту после чего случилось столкновение, в результате которого «Газель» оказалась на боку. В момент аварии внутри были шесть пассажиров, одного из которых срочно доставили в местную больницу с множественными переломами. Сотрудники ГАИ уточнили, что пострадала женщина 1955 года рождения.

Ранее сообщалось о том, что машинист поезда, потерпевшего крушение под Волгоградом, дал показания следователям. В результате столкновения состава с «Камазом» пострадали как минимум 140 человек. Водитель большегруза находится в больнице в тяжелом состоянии.