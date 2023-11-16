В Хакасии мужчина завел себе рабов для работы на ферме

В Хакасии фермер задержан за использование рабского труда, сообщили в СК региона.

Семь лет назад он нанял двух мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни, для работы на удаленной форме. Он обещал им платить. Однако затем увез работников в хозяйство, находящееся в 20 км о населенного пункта Чарков, где насильно удерживал их.

Об оплате труда речь уже не шла. Предприниматель отобрал у бичей паспорта, заставлял их работать по 16 часов в сутки, избивал и закрывал в погребе.

Работники неоднократно пытались сбежать, но из-за удаленности населенных пунктов далеко уйти им не удавалось. Рабовладелец находил их и вновь возвращал на место.

Теперь следствие устанавливает другие эпизоды с участием фермера.