В Хакасии полицейскими было изъято порядка 4 000 литров контрафактного спирта

Пресс-служба Министерства внутренних дел по региону сообщила о том, что в Республике Хакасия полицейскими сотрудниками было изъято порядка четырех тонн нелегального спирта, стоимость которого оценивается в два миллиона рублей.

Его обнаружили в одном из помещений в Абакане на улице Кирпичной. Именно там на складе и хранилась немаркированная спиртосодержащая жидкость, которая была разлита по канистрам. В интернете уже появился видеоролик, где можно увидеть их количество.

Согласно известной на данный момент предварительной информации, владелец нелегального спирта собирался продавать его на территории Красноярского края, а также в Республике Хакасия.