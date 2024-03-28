В Хакасии задержали школьницу, призывающую к совершению теракта

Юная жительница Саяногорска опубликовала в личном блоге пост, где предлагала устроить подрыв одного из зданий. МВД Хакасии сообщает, что школьницу задержали.

В своем посте ученица 9 класса предлагала за деньги подорвать одно из стратегически важных зданий. 15-летняя автор обещала заплатить исполнителю за совершение теракта. У правоохранителей возникли вопросы к девушке, которые ей задали уже после задержания.

Подросток объяснила, что опубликовала пост самостоятельно, без участия других людей. Она также создавала видимость активности, отвечая на свои же сообщения. По ее заявлению, злого умысла у нее не было: все совершалось только для привлечения внимания. Скриншот переписки школьница публиковала в другом личном блоге на всеобщее обозрение. Некоторые на фоне теракта 22 марта восприняли это как реальную угрозу.

Правоохранители узнали, что девушка не состоит на учете, воспитывается в благополучной семье. Пока ее собираются проверять: были изъяты телефон и ПК.

Девочка рискует попасть в тюрьму на 10 лет. Это предполагает статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры». Уголовная ответственность за это преступление наступает с 14 лет.

Ранее в СМИ сообщили о вербовке мужчин, устроивших теракт в «Крокусе».