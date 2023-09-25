В Ханты-Мансийске семьи с особенными детьми приняли участие в веселых стартах

«Спорт – это жизнь». И он доступен каждому человеку, даже ребенку с особенностями развития. Об этом пишет ugra-news.ru .

В минувшие выходные в городе состоялось третье по счету состязание под названием «Папа, мама, я – спортивная семья». В нем приняли участие десять семей. Некоторые из них пришли не в первый раз. Судя по положительному отклику родителей, возможно, такие веселые старты будут организовываться и дальше.

Ведь они нравятся не только детям, но и взрослым. Последние видят в таких соревнованиях исключительную пользу. Тем более, что главным здесь является не победа, а участие. Тут можно не только усовершенствовать физическую форму и продемонстрировать умения, но и зарядиться положительными эмоциями, а также зарядом бодрости. Даже если будет ощущаться приятная усталость после участия.