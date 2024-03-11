В Харькове депутаты-любовники местного горсовета устроили бойню за телефон

Являющиеся то ли гражданскими супругами, то ли сожителями (по данным украинских СМИ) депутат от партии «Слуга народа» Алина Мустафаева и помощник народного депутата от «слуг» Дмитрий Никонов сошлись в рукопашной схватке на парковке, не стесняясь пристального внимания очевидцев.

На ролике, который попал в сеть, Мустафаева буквально оседлала Никонова. пытаясь задушить его автомобильным ремнем безопасности. Мужчина пытался вырваться и звал на помощь.

После того, как любовников разняли, Мустафаева требовала у него «вернуть телефон», а Никонов заметно пошатывался, приходя в себя после спарринга.

К слову, Мустафаева ранее баллотировалась в мэры Харькова. А Никонов является владельцем крупного харьковского холдинга, производящего зарядные станции Autoenterprise.