В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов, в Киеве работает ПВО

Серия взрывов произошла в Харькове на фоне воздушной тревоги в ночь на вторник, 5 ноября. О происходящем в городе передает украинский телеканал «Общественное».

Согласно предоставленным украинским Минцифры данным онлайн-карты, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 1 часа ночи по мск.

«В Харькове прогремела серия взрывов», — говорится в Telegram-канале «Общественного».

Помимо Харьковской, воздушная тревога объявлена в соседних Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях. Кроме того, сигнал об опасности атаки с воздуха ревет в Киеве и Киевской области.

Также стало известно, что в самом Киеве сейчас работают системы ПВО. Об этом в соцсетях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан «не выходить на улицы и пережидать воздушную тревогу дома или в укрытиях».