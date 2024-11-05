В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов, в Киеве работает ПВО
Фото: [соцсети]
Серия взрывов произошла в Харькове на фоне воздушной тревоги в ночь на вторник, 5 ноября. О происходящем в городе передает украинский телеканал «Общественное».
Согласно предоставленным украинским Минцифры данным онлайн-карты, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 1 часа ночи по мск.
«В Харькове прогремела серия взрывов», — говорится в Telegram-канале «Общественного».
Помимо Харьковской, воздушная тревога объявлена в соседних Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях. Кроме того, сигнал об опасности атаки с воздуха ревет в Киеве и Киевской области.
Также стало известно, что в самом Киеве сейчас работают системы ПВО. Об этом в соцсетях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан «не выходить на улицы и пережидать воздушную тревогу дома или в укрытиях».