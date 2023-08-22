В Харькове прогремели взрывы – СМИ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове вечером вторника, 22 августа. Об этом пишет издание «Зеркало недели» в своем официальном канале .

По данным журналистов, о звуках взрывов сообщили именно местные паблики и очевидцы. Данная информация пока не подтверждена властями, также не сообщается, есть ли пострадавшие.

Напомним, что во вторник на Украине объявлялась воздушная тревога в нескольких регионах, в том числе и в Харьковской области.