В Харькове прогремели взрывы – СМИ
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове вечером вторника, 22 августа. Об этом пишет издание «Зеркало недели» в своем официальном канале.
По данным журналистов, о звуках взрывов сообщили именно местные паблики и очевидцы. Данная информация пока не подтверждена властями, также не сообщается, есть ли пострадавшие.
Напомним, что во вторник на Украине объявлялась воздушная тревога в нескольких регионах, в том числе и в Харьковской области.