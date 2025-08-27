В Харьковской области раскрыли жуткий промысел работницы морга

В Харьковской области правоохранительными органами была задержана сотрудница морга по подозрению в систематических кражах личных вещей у тел погибших военнослужащих ВСУ.

Информация об инциденте была подтверждена представителями региональной прокуратуры.

Как сообщается, поводом для начала расследования стало заявление от вдовы одного из украинских военных. Женщина обнаружила отсутствие обручального кольца при получении тела супруга.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая на регулярной основе похищала у усопших мобильные телефоны и ювелирные украшения. Изъятые ценности она впоследствии сдавала в ломбарды. При проведении обыска по месту жительства подозреваемой было обнаружено значительное количество золотых изделий, вероятно, принадлежавших погибшим защитникам Украины.

