Перед Территориальными центрами Украины поставлена задача о мобилизации в армию еще до конца текущего года одного миллиона человек. Об этом сообщил Евгений Лисняк, заместитель главы по обороне и безопасности Военно-гражданской администрации Харьковской области. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Лисняка, им была получена оперативная информация о планах украинских военкоматов.

«Перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт», — указал он.

По его сведениям, в основном призыв людей будет проводиться в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. За октябрь мобилизации должно было подвергнуться 360 тыс. человек, в ноябре 325 тыс. человек, и в декабре – еще 300 тыс. Всеми этими людьми должны были укомплектовать уже обескровленные части ВСУ.

Ранее сообщалось, что у украинских ТЦК собрались огромные очереди из тех, кто хочет продлить отсрочку от призыва в армию. Украинцы часто не в состоянии провести эту процедуру дистанционно, поэтому вынуждены являться очно и стоять в огромных очередях. На Украине порядка 100 тыс. человек имеют подобную отсрочку от мобилизации.