У военкоматов на Украине выстроились очереди из-за проблем с продлением отсрочки

Продлить ее дистанционно в специальной системе «Резерв+» удается не всем.

9 ноября у большинства военнообязанных граждан Украины истек срок действия отсрочки от мобилизации.

В связи с этим украинцам приходится лично обращаться в территориальные центры комплектования (украинские аналоги военкоматов), что привело к огромным очередям, сообщает «Страна».

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, 100 тысяч украинцев продлили или получили отсрочки от мобилизации через «Резерв+».

Однако сами военнообязанные сообщают о неполадках в системе.

Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.