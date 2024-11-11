У военкоматов на Украине выстроились очереди из-за проблем с продлением отсрочки
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9 ноября у большинства военнообязанных граждан Украины истек срок действия отсрочки от мобилизации.
Продлить ее дистанционно в специальной системе «Резерв+» удается не всем.
В связи с этим украинцам приходится лично обращаться в территориальные центры комплектования (украинские аналоги военкоматов), что привело к огромным очередям, сообщает «Страна».
По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, 100 тысяч украинцев продлили или получили отсрочки от мобилизации через «Резерв+».
Однако сами военнообязанные сообщают о неполадках в системе.
Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.