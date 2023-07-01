В Heinz рассказали, как правильно хранить кетчуп

В Heinz решили дать однозначный ответ на частый вопрос о том, как же правильно хранить кетчуп: в холодильнике или в шкафу. Пост с ответом был опубликован в соц. сетях компании, но не всем пользователям он пришелся по нраву.

Компания решила дать комментарий после опроса, который провели в Великобритании. Как оказалось, 41% британцев хранит соус в шкафу, а не холодильнике. Судя по посту Heinz, место ему, все же в холодильнике.

Некоторые пользователи были в шоке от этого. Часть из них даже стала обвинять Heinz в «убийстве стейков», утверждая, что добавлять холодный соус к горячему мясо – кулинарное преступление.

В ответ на это, читавшие инструкцию на обратной стороне упаковки пояснили им, что на упаковке всегда было указано, что кетчуп следует хранить в холодильнике после вскрытия.

Представитель Heinz Оливия Леннон присоединилась к дебатам и заявила, что всегда был только 1 верный вариант.

«Мы рекомендуем хранить его в холодильнике после открытия. Это лучший способ сохранить его восхитительный вкус», — заключила Леннон.