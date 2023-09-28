В Херсонской области день воссоединения с Россией стал нерабочим

Кто не любит отмечать праздники? А особенно, когда в честь памятной даты на работе дают дополнительный выходной? Даже это уже является поводом для радости. Такой появился и у жителей Херсонской области, о чем написало агентство «РИА Новости» .

Напомним, что нескольким ранее Государственная Дума приняла закон, который внес Владимир Путин. Благодаря ему в России объявили новую памятную дату – 30 сентября. Это День воссоединения РФ с Херсонской и Запорожской областями, а также с ДНР и ЛНР.

Таким образом, губернатор региона, Владимир Василенко, издал указ, согласно которому последний день сентября объявляется нерабочим и праздничным. Если же он и так совпадает с выходным, то переносится на ближайший будничный.