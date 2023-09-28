В Херсонской области к концу года построят 8 спортплощадок

Ни для кого не секрет, что «спорт – это жизнь». Возможно, именно по этой причине в Херсонской области было решено обустроить восемь спортивных площадок в 2023 году. Об этом, кстати, также пишет ТАСС .

Стало известно, что Краснодарский край, будучи регионом-шефом, намерен построить в Херсонской области восемь спортивных площадок уже к концу текущего года.

Пять из них будут находиться в общественных зонах, а другие три – на территориях школ. Информацией об этом поделился Заур Дзибов, являясь начальником управления департамента строительства Краснодарского края.

Эти площадки позволят местным жителям больше приобщить себя к активному образу жизни. Теперь не обязательно ходить в душные залы. Ведь заниматься спортом можно и на свежем воздухе. А это, несомненно, порадует и детей, и взрослых.