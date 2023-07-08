В Херсонской области начали выплачивать первые компенсации за ущерб от наводнения

Все, чье имущество вследствие недавнего подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС получило ущерб и было повреждено, а также пострадавшие из-за произошедшего, получили первые выплаты.

Как проинформировал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. размер выплат составляет от 50 до 100 тыс рублей в зависимости от серьезности причиненного ущерба.

«Начали выплату компенсаций за ущерб имуществу, причинённый в результате наводнения», — написал Алексеенко в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, в начале лета ВСУ совершили подрыв конструкций Каховской ГЭС. В результате теракта, близлежащие территории были затоплены. Накану стало известно, что количество погибших в Херсонской области увеличилось и составило 55 человек.