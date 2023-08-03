В Херсонской области начался демонтаж украинских дорожных знаков

Как сообщается региональным Минтрансом, демонтажем уже неактуальных украинских дорожных знаков в Херсонской области занимаются специалисты предприятия «Херсон Автодор».

Отмечается, что первые работы уже начались, в частности, на федеральной автотрассе 74 ОП РЗ 74Р-001 Херсон – Новая Каховка – Геническ. После чего демонтаж продолжится на всех остальных магистралях российского региона.

«Специалисты предприятия «Херсон Автодор» начали процесс демонтажа украинских дорожных знаков в Херсонской области», - проинформировал Минтранс Херсонской области в соцсетях.

Там добавили, что на смену украинским придут закупленные на средства из федбюджета новые дорожные знаки, соответствующие российским стандартам.