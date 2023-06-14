В Херсонской области начинают выплачивать матпомощь пострадавшим от наводнения

Со среды, 14 июня, на подконтрольной России территории Херсонской области начнут выплачивать материальную компенсацию пострадавшим от наводнения местным жителям, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, выплата будет единовременной и на данном этапе составит 10 тыс рублей. К настоящему времени властями приняты более 700 заявок.

«От пострадавших принято более 760 заявок на выплаты. С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека», — говорится в его сообщении в соцсетях.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал о происходящем в зоне подтопления в российском регионе, пострадавшем от подрыва Каховской ГЭС. Он сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани «почти до нуля».