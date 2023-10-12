В Херсонской области стартовал 2-ой этап диспансеризации населения

Медицинский осмотр позволит проверить каждого человека и составить общую картину о здоровье жителей региона. С помощью него также можно выявить на ранней стадии скрытые заболевания и незамедлительно приступить к их лечению.

Как пишет ТАСС, проведением профосмотров занимаются врачи из Ростова. А в будущем сюда приедут специалисты из других регионов Российской Федерации. Соответствующая информация появилась на странице Министерства здравоохранения региона в социальных сетях.

В сообщении сказано, что во время второго этапа врачам удалось осмотреть порядка 300 человек в Ивановской больнице. Также есть и выездные бригады, врачи которых проводят диспансеризацию для отдельных групп взрослого населения. Они нужны для того, чтобы пройти профосмотр смог каждый человек. К слову, так называемый «Профилактический патруль» проходит во всех регионах России.