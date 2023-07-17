В Херсонской области зафиксированы масштабные пробки из-за ситуации с Крымским мостом

В Херсонской области образовались многокилометровые пробки на пути в Крым со стороны Мелитополя и обратно.

Заторы простираются на расстоянии от 4 до 6 километров на различных участках. Об этом свидетельствуют онлайн-сервисы по мониторингу трафика. Причиной такой дорожной ситуации стал теракт на Крымском мосту, в результате которого произошел взрыв и повреждение строения.

В связи с инцидентом на Крымском мосту проезд по нему временно закрыт, что привело к увеличению автомобильного потока через другие маршруты. Для того, чтобы попасть в Крым людям можно воспользоваться паромной переправой или выбрать объезд через новые российские территории, включая путь через Херсонскую область.

Сейчас местные власти предпринимают все усилия для снижения транспортной нагрузки из-за увеличения количества грузового и туристического автотранспорта, однако, по всей видимости, людям предстоит набраться терпения в связи с отсутствием других возможностей выехать или въехать в регион.