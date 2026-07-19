В Химках 23 июля пройдет акция по раздельному сбору отходов

В Химках 23 июля пройдет вечерняя акция по раздельному сбору вторсырья. Организаторы принимают не только привычные пластик, бумагу и стекло, но и неожиданные предметы: сломанные зонты, бижутерию, яичную скорлупу и даже керамику. Для гостей также организуют зону шеринга, где можно обменяться вещами.

Мероприятие состоится с 19:00 до 20:00 на улице Германа Титова, 14/1 (экопункт, 4-й подъезд). Участники смогут принести вспененный полистирол, железные крышки, старые пледы, одеяла, вышедшие из строя ручки и фломастеры. Также принимаются картон, тетрапак и стеклянная тара.

Инициатором выступает волонтерский экологический проект «5 правил», который регулярно организует пункты приема и экоуроки. Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил, что такие акции помогают формировать ответственное отношение к природе. За последние годы в округе заметно выросло число субботников, сборов вторсырья и других зеленых инициатив.