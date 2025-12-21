В Химках бесследно исчез щенок минно-разыскной собаки-ветерана

В подмосковных Химках произошло тревожное событие, вызвавшее широкий общественный резонанс. С закрытой территории в микрорайоне Сходня бесследно пропала четырехмесячная бельгийская овчарка по кличке Кейси, готовившаяся к важной службе, пишут в Telegram-каналах.

Щенок принадлежит к династии служебных собак. Его мать является настоящим ветераном специальной военной операции, более года работая в минно-разыскной службе. Вместе со своим проводником она участвовала в разминировании таких стратегических объектов, как «Азовсталь», и полей в Запорожской области, а также помогала спасать мирных жителей в Мариуполе.

Кейси, перенимавшая навыки у своей прославленной матери, проходила обучение в Химках. По планам, после завершения подготовки ее должны были отправить в зону СВО, чтобы она продолжила важное семейное дело по спасению жизней. Инцидент с исчезновением произошел 12 декабря, и поиски, длящиеся уже более 10 дней, пока не увенчались успехом. Владелец собаки считает, что питомца целенаправленно увели, так как самостоятельно покинуть охраняемую территорию щенок не мог. К поискам подключились волонтеры и отзывчивые местные жители.