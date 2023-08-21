В Химках благоустроили полсотни народных троп

В подмосковном городском округе Химки за последние три года благоустроили 50 народных троп. По губернаторской программе «Пешком» пешеходные маршруты муниципалитета асфальтировали.

Так, за 2023 год благоустроили дорожки, которые протоптали горожане в деревне Пикино до предприятия «Родер» и по Горной улице, а также в Химках по Маяковской. До конца этой осени планируется обустроить еще одну пешеходную зону на Левом берегу.

В Подмосковье благоустраивают народные тропы с 2021 года. В рамках проекта реализуются пешеходные маршруты, которые не планировались при планировке городской среды, но были протоптаны самими жителями, чтобы быстрее добираться до школы, магазина или другого места в городе или поселении.