В Химках благоустроили полсотни народных троп
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В подмосковном городском округе Химки за последние три года благоустроили 50 народных троп. По губернаторской программе «Пешком» пешеходные маршруты муниципалитета асфальтировали.
Так, за 2023 год благоустроили дорожки, которые протоптали горожане в деревне Пикино до предприятия «Родер» и по Горной улице, а также в Химках по Маяковской. До конца этой осени планируется обустроить еще одну пешеходную зону на Левом берегу.
В Подмосковье благоустраивают народные тропы с 2021 года. В рамках проекта реализуются пешеходные маршруты, которые не планировались при планировке городской среды, но были протоптаны самими жителями, чтобы быстрее добираться до школы, магазина или другого места в городе или поселении.
«Его (проекта «Пешком» – прим. ред.) цель – сделать тропинки максимально удобными и превратить их в комфортные тротуары», – отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.