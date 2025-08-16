В Химках часть улицы 9 Мая будет временно перекрыта из-за проведения капремонта

В Химках началась подготовка к масштабному капитальному ремонту на улице 9 Мая, сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что на месте проведения работ устанавливаются временные дорожные знаки и наносится разметка, которая поможет организовать движение в период проведения работ.

Протяженность участка, который ждет преображение, составляет более 3 км. Полного перекрытия дороги не планируется — ремонт будет проводиться поэтапно на каждой полосе движения, однако в часы пик водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

В перечень работ войдет комплексное обновление дорожной инфраструктуры, включая фрезеровку и замену асфальтобетонного покрытия, замену бортового камня и ремонт колодцев, модернизацию дождеприемников, обновление остановочных комплексов, реконструкция тротуаров, а также замена светофорного оборудования.

После завершения подготовительного этапа подрядчики приступят к основным работам. Сначала будет произведена замена бордюрного камня и обустройство пешеходных зон, затем — ремонт дорожного полотна с укладкой нового асфальта. Завершающим этапом станет установка современных дорожных знаков и нанесение новой разметки.

Капитальный ремонт должен быть полностью завершен к 30 ноября. Обновленная улица 9 Мая станет более комфортной и безопасной для всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Сходня Химок проведут капремонт дороги на улице Ленина.