В микрорайоне Сходня Химок проведут капремонт дороги на улице Ленина

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

На улице Ленина в Сходне в подмосковных Химках начался капитальный ремонт участка дороги протяженностью около 1 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на главу Елену Землякову.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Работы проведут в несколько этапов, поэтому перекрывать дорогу полностью не будут. Однако в часы укладки асфальта движение будет временно ограничено.

Завершить ремонт планируют до конца сентября. В округе также стартует капремонт дороги на улице 9 Мая, на участке протяженностью более 3 км рабочие заменят дорожное покрытие, обновят остановки, тротуары и светофоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.