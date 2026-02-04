В Химках стартовали отделочные работы в рамках капремонта гимназии

На улице Тюкова, 8, микрорайона Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23, подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным и отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Строителям предстоит провести фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.