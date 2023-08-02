В Химках ко Дню города откроют обновленную Доску почета

В Химках на праздновании Дня города откроют обновленную Доску почета. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин. Кандидатуры жителей, кто будет вписан на этом стенде накануне утвердили парламентарии муниципального Совета депутатов.

Так на Доске почета появятся имена и фотографии 30-ти жителей города. Это сотрудники местных предприятий, которые внесли весомый вклад в их развитие, а еще, конечно, в развитие города.

«Это инженеры, конструкторы, работники социальной сферы, сотрудники МЧС, преподаватели, медсестры, водители, смотрители музеев, - те работники, которые подходят к своему делу с душой, кто прославляет наш город своими достижениями», - отметил Дмитрий Волошин.

Среди таких химчан - старший преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России Владимир Вецпер. Наставник занимается со своими подопечными - курсантами и студентами в том числе и патриотическим воспитанием. С начала 2023 года он провел около 40 мероприятий в школах и средних профессиональных образовательных организациях. Также Владимир Вецпер возглавляет ветеранскую организацию Академии. Ее считают одной из лучших как в Химках, так и в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Также на Доске почета впишут имя Татьяны Дьяковой. Химчанка - профессиональная горнолыжница, бывший член сборной команды Московской области. Татьяна Дьякова «вырастила» трех мастеров спорта, множество КМС и перворазрядников. Эти ребята неоднократно занимали призовые места и становились чемпионами соревнований и Первенств Подмосковья.

Заведующая кардиологическим отделением Химкинской областной больницы Наталия Минасян тоже попала в этот список. В учреждении врач трудится больше 27 лет. Медик получила высшую квалификационную категорию по специальности «Кардиология». А еще Наталия Минасян - член Российского кардиологического общества. Она - частый гость Московского областного кардиологического общества и различных конференций. Кроме того, доктор много раз участвовала в Российском национальном конгрессе кардиологов.

Появится на Доске почета и имя Марии Постольниковой. Химчанка организовала волонтерское движение «Ангелы фронта», которое объединило родных бойцов СВО, неравнодушных граждан городского округа Химки и даже Московской области. Добровольческая организация собирает посылки в зону спецоперации и участвует в патриотических акциях и других событиях города.