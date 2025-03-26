В Химках ко Дню войск Национальной гвардии проведут открытый урок и торжественный митинг

В Химках ко Дню войск Национальной гвардии России организуют открытый урок и торжественный митинг, участниками станут активные жители, воспитанники спортшколы и их родители, а также тренеры-преподаватели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятия пройдут в четверг, 27 марта, жители округа послушают лекцию от почетных гостей и возложат цветы к памятнику «Защитникам Отечества».

«Национальная гвардия России — это мощная структура, обеспечивающая безопасность государства и граждан. Ее бойцы охраняют важные объекты, борются с терроризмом, противостоят экстремизму и участвуют в защите страны в сложные времена», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Специальными гостями митинга станут полковник в отставке, ветеран боевых действий, эксперт в области военной истории Юрий Карпунов, заслуженный летчик-испытатель России, полковник ВВС, Аркадий Газарян и не только. Мероприятие проведут в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», его организуют в спортивной школе «Виктория».

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