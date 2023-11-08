В Химках на маршруты общественного транспорта вышли восемь новых автобусов

В подмосковных Химках по ряду маршрутов будут ездить новые автобусы. Состав пополнился восемью транспортными средствами, которые будут ходить по городским и пригородным маршрутам.

Автобусы оснащены различными системами, которые сделают поездки пассажиров еще комфортнее. В том числе встроено все необходимое для передвижения граждан на инвалидных колясках.

Сперва новые автобусы начнут использовать рейсы с самым большим потоком пассажиров, которыми пользуются как работающие граждане, так и пенсионеры, школьники, студенты и члены многодетных семей.

Как подчеркнула депутат окружного Совета Татьяна Кавторева, улучшение транспортной инфраструктуры является приоритетом для муниципальной администрации.