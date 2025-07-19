В Химках начали борьбу с незаконными контейнерными складами

В подмосковных Химках продолжаются рейды по выявлению незаконных площадок для хранения морских контейнеров. Как сообщила администрация городского округа, один из крупнейших таких объектов обнаружен в деревне Перепечино — здесь на участке складировали около 300 грузовых контейнеров, которые сдавали в аренду без соблюдения норм безопасности и уплаты налогов.

Проверка прошла в рамках масштабной кампании Московской области по наведению порядка с контейнерными площадками. В июле в регионе вступил в силу новый стандарт, устанавливающий четкие требования к организации таких объектов.

Начальник отдела муниципального земельного контроля Комитета имущественных и земельных отношений администрации г.о. Химки Лина Пизаева предупредила об ответственности, которая может грозить владельцам таких контейнеров.

«Собственнику выдали акт осмотра и предписание на устранение нарушений в течение 30 дней. Если требования не будут выполнены, контейнеры придется демонтировать», — объяснила она.

В Подмосковье контейнерные склады часто используют как дешевые места для хранения вещей или даже для сдачи в качестве жилых помещений, игнорируя при этом правила безопасности. Власти региона намерены системно решать эту проблему.

Ранее сообщалось, что в Химках проконтролируют готовность домов к отопительному сезону.