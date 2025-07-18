В Химках проконтролируют готовность домов к отопительному сезону

В Химках контролируют готовность домов к отопительному сезону, в рамках этой работы заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Александр Сорокин вместе с жителями и представителями управляющей компании провел осмотр системы теплоснабжения и придомовой территории на улице Мельникова, 6. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В ходе таких осмотров участники находят дефекты или повреждения в системе теплоснабжения, которые могут оказать негативное воздействие на бесперебойную подачу тепла в дома.

«Особое внимание мы сейчас уделяем домам, которые по данным статистики, были подвержены проблемам в прошлый отопительный сезон. Конкретно на этом адресе я лично убедился, что система центрального отопления выдерживает давление, превышающее номинальное, с которым система будет сталкиваться всю зиму», — отметил заместитель главы.

По данному адресу работники уже провели гидравлические испытания. В целом в рамках этой работы специалисты меняют контрольно-измерительные приборы, восстанавливают изоляцию трубопроводов и не только. В рамках подготовки к отопительному сезону в Химках каждую неделю проводят штаб при участии профильных ведомств, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.