Жителям Химок рассказали о Всероссийском конкурсе патриотического воспитания

Жители Химок смогут принять участие во Всероссийском конкурсе патриотического воспитания «Быть, а не казаться». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками могут стать студенты, специалисты в сфере воспитания, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов. В рамках конкурса специалисты в сфере образования пройдут курсы обучения, повысят квалификацию и получат возможность войти в кадровый резерв федеральных и региональных организаций. Его проведут в номинациях «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе». Помимо этого, педагогам со стажем работы в сфере патриотического воспитания от 20 лет будет доступна номинация — «Заслуженный наставник».

Зарегистрироваться для участия можно здесь. В полуфинале конкурса участников ждут круговые собеседования и тематические задания, в финал пройдут 400 из них. Отметим, что организатором конкурса стал Роспатриотцентр Росмолодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 16+