В Химках откроется новый детский сад на 190 мест

До конца текущего года в деревне Рузино в Кутузовском городском округе Химки откроют новый современный детский сад. Дошкольное учреждение образования рассчитано на 190 мест. Готовность объекта проверил депутат Алексей Фёдоров в рамках контроля за исполнением «Народной программы» партии «Единая Россия».

«Наши юные жители должны получать образование в комфортных условиях. Здесь крайне важно учесть все: просторные помещения, современное оборудование. Хочу отметить, что застройщик выполнил свои обязательства и ввел в эксплуатацию объект еще в августе этого года. Уже совсем скоро он откроет свои двери для малышей», — отметил Алексей Федоров.

В трёхэтажном здании уже обустроили два актовых зала, помещения для занятий физкультурой, на игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма «Смешарики». Кроме того, детский сад оснастили камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Сейчас в округе реализуем сразу несколько проектов по модернизации объектов образования, в том числе до конца года откроем новый детский сад в деревне Рузино, который соответствует всем современным стандартам», — отметил глава округа Дмитрий Волошин.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачёва напомнила, при поддержке главы муниципалитета на базе МБОУ «Тридцать первая школа» до конца года также откроется мини-сад в рамках региональной программы «Палисадик». Его смогут посещать до 50 детей.

Кроме того, в 2024 году планируют завершить реконструкцию дошкольного учреждения на 320 мест на Юбилейном проспекте в Новых Химках.