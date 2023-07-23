В Химках открылась вторая криогенная автозаправочная станция
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В Подмосковье в рамках программы «Развитие топливозаправочного комплекса» появилась еще одна станция криогенная АЗС. Ранее такой объект открыли в деревне Пикино.
Как отметил Председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии»Алексей Казидзе, использование СПГ является эффективным, доступным, экономически выгодным и экологически позитивным решением для энергетического сектора с минимальными выбросами углекислого газа.
По его словам, запуск подобных инициатив помогает продвигать различные международные проекты в сфере энергетики.
Криогенная АЗС работает на сжатом газе и водороде. На объекте создали сразу шесть новых рабочих мест. Мощность заправки около 70 машин в сутки, заправка одного авто при этом занимает примерно 10-12 минут.
«Применение новых современных методов использования экологически чистого топлива значительно снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. Местные депутаты регулярно обсуждают и поддерживают инициативы по внедрению таких мер в городском округе», - добавил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.