В Химках открыли новые детские площадки по программе губернатора Подмосковья

В подмосковных городском округе Химки открыли новые пространства для детских игр, каждое из которых площадью более четырех сотен «квадратов». Площадки были установлены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды».

Как отметил глава Химок Дмитрий Волошин, новая привлекательная инфраструктура для самых маленьких жителей муниципалитета является важной составляющей городского пространства.

«С каждым годом наш город становится привлекательнее для проживания и отдыха», - заявил Волошин.

Так, новые площадки появились в Левобережной и на Планерной. Все новые зоны объединяет тема технологий. Для ребят установили качели, качалки, карусели, сделали песочницы и оснастили площадки спортивным оборудованием. Немаловажно, что все территории покрыты специальным резиновым слоем, которые делают игры ребят безопасными. Также дети постоянно будут «под присмотром» благодаря камерам, подключенным к системе «Безопасный регион».

В этом году планируется обновить более семи десятков детских и спортивных площадок городского округа Химки.