В Химках открыли памятную доску ветерану ВОВ

В городе Химки, по адресу Ленинский проспект, 11а, состоялась церемония открытия мемориальной таблички, посвященной Ивану Андреевичу Медведеву, заслуженному ветерану ВОВ. Почтить память героя пришли местные жители, его семья, представители городской администрации, депутат Инна Монастырская и глава химкинского филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Как сообщили в администрации городского округа, Иван Андреевич Медведев появился на свет 25 июня 1926 года в поселке Песоченский, расположенном в Суворовском районе Тульской области.

Во время Второй мировой войны он воевал на Втором Белорусском фронте, принимал участие в сражениях под Белостоком. Его храбрость была отмечена медалью «За Отвагу» и многочисленными юбилейными наградами. Кроме того, Иван Андреевич завершил обучение в Химкинском механическом техникуме и был удостоен звания «Ветеран труда».

Александр Александров в своем выступлении подчеркнул важность связи между поколениями для поддержания национального духа. Он также отметил, что отвага участников Великой Отечественной войны служит примером для тех, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что курсанты из Химок прошли по Красной площади в составе парада Победы.