В Химках открыли выставку акварельной живописи Марии Семеновой-Зацарной

За первый день работы экспозиции ее гостями стали свыше полсотни горожан.

Мероприятие организовал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Для жителей и гостей Химок он собрал пейзажи и натюрморты Семеновой-Зацарной в одну экспозицию, чтобы посетители могли насладиться картинами и поддержать художника.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Выставка открыта до 21 июля включительно. В день закрытия галереи Семенова-Зацарная лично проведет экскурсию и расскажет о своих картинах.

В Химках за 2023 год провели более 2800 мероприятий, связанных с искусством и творчеством. Их организовывают в рамках программы «Культура городского округа Химки» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. И это не прошло бесследно. Талантливые химчане демонстрируют высокие результаты на творческих конкурсах.