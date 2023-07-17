В Химках открыли выставку акварельной живописи Марии Семеновой-Зацарной
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
В галерее «Мост» подмосковного городского округа Химки состоялось открытие выставки «Вершина лета» известного акварелиста Марии Семеновой-Зацарной.
За первый день работы экспозиции ее гостями стали свыше полсотни горожан.
Мероприятие организовал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Для жителей и гостей Химок он собрал пейзажи и натюрморты Семеновой-Зацарной в одну экспозицию, чтобы посетители могли насладиться картинами и поддержать художника.
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Выставка открыта до 21 июля включительно. В день закрытия галереи Семенова-Зацарная лично проведет экскурсию и расскажет о своих картинах.
В Химках за 2023 год провели более 2800 мероприятий, связанных с искусством и творчеством. Их организовывают в рамках программы «Культура городского округа Химки» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. И это не прошло бесследно. Талантливые химчане демонстрируют высокие результаты на творческих конкурсах.
«В этом году воспитанники химкинских школ искусств и домов культуры завоевали 38 гран-при на танцевальных и вокальных конкурсах», — отметила депутат химкинского Совета Юлия Мамай.