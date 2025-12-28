В Химках по улицам курсирует новогодний троллейбус с Дедом Морозом за рулем

В подмосковных Химках общественный транспорт обрел волшебные свойства и превратился в движущийся новогодний аттракцион. На городские маршруты вышел уникальный праздничный троллейбус, который сложно не заметить и еще сложнее забыть.

Внутри — не просто сиденья и поручни, а целый праздник: нарядная елка, мерцающая иллюминация, звуки новогодних хитов и главный сюрприз — за рулем может оказаться Дед Мороз. Этот проект, реализованный предприятием «Химкиэлектротранс», призван подарить горожанам не просто поездку, а искренние эмоции и ощущение чуда.

Торжественный запуск стал мини-спектаклем для семей участников СВО: в парке погасили свет, зажгли гирлянды, и из темноты выехал сияющий троллейбус, из которого вышел сказочный дед с хороводами и играми. Но проект несет не только развлекательную, но и глубокую социальную миссию.

Салон троллейбуса разделен на две тематические зоны. Первая — праздничная, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вторая — творческая и очень важная: здесь установлена доска пожеланий и специальный почтовый ящик, куда любой пассажир может опустить открытку с теплыми словами поддержки для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Волшебный троллейбус курсирует по маршрутам №1, №202 и №203, и, как уверяют организаторы, проезд на нем может помочь исполнить новогоднее желание. Но главное чудо, которое он уже совершает, — это создание в будничной городской среде островка единства, доброты и настоящего праздника, доступного каждому.

Ранее сообщалось, что в Подольске провели масштабную зимнюю елку для 500 гостей и раздали детям подарки.